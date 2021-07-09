«История об абсолютной безответственности и откровенной глупости»: Захарова назвала злонамеренной акцией взрывы в Чехии

Инцидент со взрывом боеприпасов на территории Чехии в 2014 году был спланированной акцией, которая носит злонамеренный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав откровенной глупостью очередное интервью по этому поводу главы МВД, первого вице-премьера правительства Чехии Яна Гамачика.

«Искрометные заявления, которые он делает раз за разом удивляют все больше и больше. В данном случае он дал интервью местному Интернет-изданию 8 июля и заявил, что, выслав ряд дипломатов и агентов, имеется ввиду российских, чешские власти, прямая цитата: «исполнили мечту сообщества безопасности, усложнили работу российским разведкам и уравняли количество дипломатов в обеих странах», – пояснила она.

По мнению Захаровой, из слов чешского министра следует, что инцидент в Врбенице был спланирован и носит злонамеренный характер. «Так это было расследование того, что произошло в Врбенице, или это была чья-то мечта, которую наконец удалось реализовать. Судя по заявлениям министра внутренних дел Чехии – это мечта. Мы понимаем, что он сделал это заявление в своем официальном качестве. Значит, все это имеет спланированный, осознанный и как мы теперь понимаем, злонамеренный характер», – подчеркнула она.

«Мы будем и далее следить за откровениями чешских политических деятелей, хотя, честно говоря, после таких заявлений сложно относиться к ним как к серьезным политическим деятелям, потому что вся эта история говорит об абсолютной безответственности ее создателей и откровенной глупости», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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