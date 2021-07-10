ЯRUS назвал имена победителей конкурса «Необычная Россия»

На протяжении двух месяцев участники конкурса «Необычная Россия» отправляли свои работы редакции новой социальной сети «ЯRUS». За это время организаторы просмотрели более 5000 видеороликов из 73 регионов России. В финал вышло 100 работ. Жюри определило победителя конкурса – им стал житель станицы Варениковская Краснодарского края Сергей Руденко. Он получит квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.

Суть конкурса, организованного администрацией соцсети «ЯRUS», заключалась в том, чтобы участники за три минуты ярко и интересно рассказали о своем городе, деревне или любом другом месте. Таким образом организаторы хотели познакомить россиян с малоизвестными уголками страны. Все видеоролики опубликованы на главной странице социальной сети. За два месяца ролики собрали почти 2,5 млн просмотров.

Жюри определило трех победителей. По мнению экспертной комиссии, обладатель гран-при житель станицы Варениковской Сергей Руденко смог показать живописные кадры родных мест и рассказать, что его подтолкнуло на создание ролика.

Второе место заняли жительницы Орла Анна Ваганова и Ольга Хомутова. Жюри особенно отметили интересную подачу истории города и съемку, погружающую в его атмосферу. Конкурсанток наградят iPhone 12 Pro на 256gb.

Еще одним победителем стал житель Волгоградской области Руслан Итакаев, рассказавший о Сарпинском острове. Комиссия оценила сложную смешанную технику съемки – «с руки» и квадрокоптера. Кроме исторической справки в работе прослеживается идея семейных ценностей. За свой видеоролик автор получит камеру GoPro. Работы победителей можно найти в ленте соцсети «ЯRUS».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.21

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