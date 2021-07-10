Очередной конфронтационный шаг США: Вашингтон продолжает санкционное давление на Россию

Решение минторга США включить ряд российских предприятий в американские «черные списки» под предлогом защиты национальных интересов не выдерживает критики. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, это «очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа».

«Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», – подчеркнул дипломат в комментарии, опубликованном в официальном аккаунте посольства РФ в соцсетях.

Антонов обратил внимание, что американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. «Использовала уже набившее оскомину «likely», говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ», – отметил посол.

Накануне минторг США объявил о включении в «черный список» физических и юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую, по мнению Вашингтона, национальной безопасности США. Под санкции попали компании – ООО «Тесон», ООО «Трейд-Компонент» и «Радиант», а также представители их руководства – Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 09.07.21

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