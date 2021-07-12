Сильная жара сохранится: синоптики прогнозируют Москве дожди

В ближайшие дни в московском регионе сохранится жаркая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в середине предстоящей недели возможны кратковременные дожди и грозы.

Во вторник, 13 июля, воздух прогреется до 34° при ветре переменных направлений 2-7 метров в секунду. В среду, 14 июля, днем возможен кратковременный дождь, гроза. При этом температура вновь поднимется до 34°.

В четверг, 15 июля, вновь местами вероятны осадки, гроза. Столбик термометра поднимется до 33°. В пятницу, 16 июля, также ожидается дождь и гроза при температуре до 34°.

В субботу, 17 июля, местами опять возможен кратковременный дождь, ночью 16...21°, днем 26...31°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.21

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