Прокуратура начала проверку длинных очередей в «Шереметьево»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту «Шереметьево». Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, поводом стали сообщения о длительной процедуре регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные.

«С учетом «высокого» туристического сезона Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту «Шереметьево», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что прием проводится сегодня до 18 часов в здании аэропорта «Шереметьево» по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминала «Д», 2 этаж, зал «Валдай».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.21

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