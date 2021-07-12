Высокая пожароопасность: в Подмосковье запретили походы в лес

В Подмосковье с сегодняшнего дня до 19 июля ограничено пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса. Как говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства Московской области, мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в условиях жаркой погоды.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на территории земель лесного фонда Подмосковья установлен высокий (IV) класс.
Комитет также предупредил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 12.07.21
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