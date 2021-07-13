Выборочные санкции: почему ЕС «забыл» о Дмитрии Мазепине

Санкции Евросоюза после политических протестов в Белоруссии в отношении российских бизнесменов оказались подозрительно выборочными. С одной стороны, в «черный список» включен крупный предприниматель Михаил Гуцериев, с другой – в Брюсселе «забыли» о Дмитрии Мазепине, который также активно ведет бизнес в Белоруссии. Об этом пишет в статье для «Газеты.Ru» президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

В конце июня крупный российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза за то, что реализует часть своих проектов в Белоруссии. Основной же причиной гонений на предпринимателя стали его теплые отношения с белорусским президентом Александром Лукашенко – об этом прямо говорится в сообщении Евросоюза, объясняющим причины вводимых ограничений. «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – утверждают европейские политики.

Об уровне взаимопонимания между Гуцериевым и Лукашенко говорит, например, тот факт, что глава белорусского государства называл российского бизнесмена «своим другом Мишей» и в шутку обещал переименовать город Любань в Гуцериевск.

Дружба-дружбой, но все это не делает Белоруссию эпицентром деловых интересов Гуцериева. Большая часть его бизнеса расположена в России и связана с энергетикой, строительством и ритейлом. В то же время, принадлежащая предпринимателю компания «Славкалий» действительно участвует в строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината в 120 км от Минска. Было бы логичным, если бы в санкционный список Евросоюза попал этот бизнес-актив, но этого не произошло. Почему? Да все по той же причине: деловая активность Гуцериева не имеет никакого отношения к санкциям, а вот близость к Лукашенко, уже четверть века в том или ином виде подвергаемому санкциям – имеет.

Санкционный процесс со стороны Евросоюза забурлил с новой силой после рекордных выступлений белорусской оппозиции, выражавшей несогласие с итогами президентских выборов – в прошлом году в республике был поставлен рекорд по численности массовых протестных акций, только по официальным данным, собравшим порядка 20 тысяч участников.

Однако возникает вопрос. Выборы президента и прочие политические процессы происходили в Белоруссии и раньше. И победителем голосования ровно так же становился Лукашенко, но из-за этого на улицы не выходили тысячи граждан. Невольно закрадывается мысль о некоем финансировании, полученном оппозицией на проведение массовых акций.

После интервью арестованного белорусского оппозиционера Романа Протасевича в СМИ стали появляться сообщения, согласно которым «спонсором» волнений народных масс в республике якобы является владелец «Уралкалия» и «Уралхима» Дмитрий Мазепин. По словам Протасевича, телеграм-канал Nexta финансировал некий российский бизнесмен, чья компания регулярно перечисляла противникам режима по несколько тысяч евро. Протасевич по каким-то причинам предпочел не называть имени таинственного благодетеля, но сделал несколько намеков на его личность: этот крупный предприниматель занимается горнодобычей на Урале, и он прямой конкурент другого российского бизнесмена – Михаила Гуцериева, против которого работала Nexta.

Естественно, журналисты сразу же стали гадать, о ком идет речь, и в ряде публикаций фигурировало имя Дмитрия Мазепина.

Сами по себе слова Протасевича можно было бы списать со счетов, если бы не несколько предшествовавших событий, о которых писали СМИ. Судите сами. Ситуация №1: в разгар протестов Мазепин призвал Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией, что выглядело как прямая поддержка противников президента. Ситуация №2: за несколько лет до этих событий бизнесмен возглавил Российско-белорусский деловой совет, а в прошлом году его прямо называли одним из претендентов на пост главы Белоруссии. Ситуация №3: на следующий день после скандального интервью Протасевича Дмитрий Мазепин в последний момент не явился на сессию ПМЭФ, в которой должен был принимать участие. Позже в тот же день он посетил пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, но с журналистами общаться отказался. Ситуация №4: в начале июня журналисты без всякого видимого повода поинтересовались у Дмитрия Пескова, не обсуждали ли Путин и Лукашенко на недавней встрече работу «Уралкалия» и «Уралхима» в Белоруссии. Пресс-секретарь российского президента ответил, что не знает. Вопрос о том, кого мог иметь в виду Протасевич в своем интервью, Песков переадресовал Минску.

Есть и еще один момент. В мае Лукашенко заявлял, что белорусская оппозиция обсуждает продажу нефтеперерабатывающего завода неким сидящим в России бывшим белорусам. Имен глава государства не называл и больше никаких фактов не привел, но не секрет, что Дмитрий Мазепин – белорус по национальности, хоть и являющийся российским гражданином.

Сам бизнесмен 7 июня сделал заявление, в котором опроверг свою причастность к финансированию телеграм-канала Nexta и подчеркнул, что подобная деятельность противоречит его убеждениям.

Так это или нет – пока не представляется возможным сказать наверняка. То ли намеки Протасевича нужно толковать, как расклады карт Таро, то ли Мазепин лукавит, то ли имеют место оба этих фактора. Но если допустить, что российский бизнесмен все же оказывал влияние, пусть и не финансовое, на белорусские события 2020 года, то получится, что он косвенно стал причиной санкционного давления на своего конкурента Михаила Гуцериева.

Важно отметить, что Мазепин и Гуцериев не только конкуренты в сфере добычи природных богатств Белоруссии, но и представители двух различных моделей предпринимательства.

Гуцериев – классический бизнесмен, уверенно чувствующий себя в самых разных сферах от энергетики до розничных продаж, последовательно придерживается чисто экономических методов работы. Мазепин, напротив, образец «бизнеса по-русски», широко использующего административный ресурс и лоббистские возможности.

Именно ими можно объяснить лояльное отношение правоохранительных органов Российской Федерации к деятельности Мазепина и его активам в Евросоюзе. Кстати, евроинтеграция активов Мазепина, возможно, стала дополнительной причиной, по которым он, в отличие от Гуцериева, не попал в санкционный список ЕС.

Москва, Светлана Антонова

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