Евгений Пригожин требует через суд по 5 млн рублей с Шендеровича и «Эха Москвы»

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск по защите чести, достоинства и деловой репутации к радиостанции «Эхо Москвы», Алексею Венедиктову, Евгению Белоганову, Виталию Рувинскому и Виктору Шендеровичу.
Об обращении в суд сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Поводом для искового заявления стали несоответствующие действительности высказывания Шендеровича о Пригожине в прямом эфире.
Бизнесмен потребовал удалить из публичного доступа распространённые данные и опровергнуть их. Пригожин также потребовал компенсировать причиненный ему клеветническими высказываниями моральный вред. С Виктора Шендеровича – 5 млн рублей, и такую же сумму предприниматель собирается взыскать с учредителя радиостанции «Эхо Москвы».
Напомним, ранее иск к сотрудникам «Эха Москвы» за распространение дезинформации о своей персоне Евгений Пригожин направил в Пресненский районный суд города Москвы.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.07.21
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