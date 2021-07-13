Евгений Пригожин требует через суд по 5 млн рублей с Шендеровича и «Эха Москвы»

Предприниматель Евгений Пригожин подал иск по защите чести, достоинства и деловой репутации к радиостанции «Эхо Москвы», Алексею Венедиктову, Евгению Белоганову, Виталию Рувинскому и Виктору Шендеровичу.

Об обращении в суд сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Поводом для искового заявления стали несоответствующие действительности высказывания Шендеровича о Пригожине в прямом эфире.

Бизнесмен потребовал удалить из публичного доступа распространённые данные и опровергнуть их. Пригожин также потребовал компенсировать причиненный ему клеветническими высказываниями моральный вред. С Виктора Шендеровича – 5 млн рублей, и такую же сумму предприниматель собирается взыскать с учредителя радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, ранее иск к сотрудникам «Эха Москвы» за распространение дезинформации о своей персоне Евгений Пригожин направил в Пресненский районный суд города Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.07.21

Украинский депутат увидел «будущее» в статье Путина. / Американский дипломат украл в России железнодорожную стрелку. / Печальный рекорд: Россия обновила максимум по числу умерших от Covid-19 за сутки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»