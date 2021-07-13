Поставки американского оружия боевикам провоцируют эскалацию в Сирии

Пентагон закупил оружие на сумму 2,8 миллиарда долларов, большая его часть будет передана сирийским боевикам.

Террористы группировки Хайят Тахрир аш-Шам, ранее известной как Джебхат ан-Нусра – филиал «Аль-Каиды» в Сирии (организации запрещены в Российской Федерации), опубликовали ролик, в котором продемонстрировали современное американское оружие. Боевики получили новые американские противотанковые ракеты TOW.

Примечательно, что в США Хайят Тахрир аш-Шам признана террористической организацией, однако американские ракеты загадочным образом оказываются на линии фронта в Сирии и используются боевиками этой группировки.

Судя по фотоснимкам, опубликованным в Telegram-канале, ракеты были поставлены компанией Raytheon корпусу морской пехоты США по контракту на сумму 1,4 миллиарда долларов. Часть из них позже попала в Сирию. Ряд информационных утечек за последние годы разоблачил ведущую роль США в вооружении сирийских террористов.

Документы, полученные из федерального реестра контрактов США, показывают, что Командование армии США (ACC) Picatinny Arsenal заключило контракт с восемью американскими компаниями на закупку нестандартного оружия США с 2020 по 2025 год. Подрядчикам, работающим в рамках программы, не разрешается публиковать или иным образом публично разглашать специфику контрактной информации, такую как количество товаров или пункты назначения.

Пентагон планирует отгрузить оружие на склад в хорватском городе Подхум. В Хорватии с 2017 года развернуто секретное подразделение Командования специальных операций США под кодовым названием Task Force Smoking Gun в рамках программы обучения и оснащения Командования специальных операций США (USSOCOM) в Сирии. Согласно слитым в Сеть отчетам, оружие из Хорватии незаконно перебрасываются в Сирию.

Таким образом Вашингтон продолжает дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, поддерживая терроризм. Американские войска находятся в Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России). Однако группировка была разгромлена в 2017 году при активном участии «ЧВК Вагнера».

Теперь американское командование надеется возродить ИГ, но уже под своим контролем. Истинной целью Вашингтона являются ресурсы Сирии и других ближневосточных стран. Сейчас американскими военнослужащими оккупированы крупные нефтяные месторождения, прибыль от разработки которых ощутимо пополняет казну США, пока сирийцы вынуждены выживать за счет гуманитарных грузов.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 13.07.21

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