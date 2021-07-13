На МЦД-2 произошел сбой в движении электричек

Сегодня днем на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) и Курском направлении РЖД произошел сбой в движении электропоездов. Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, причиной стали технические проблемы.
«На D2 и Курском направлении поезда в сторону области по техническим причинам следуют по другому пути без остановок от Москворечья до Подольска», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в сторону Москвы часть поездов следует с задержкой.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 13.07.21
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