На МЦД-2 произошел сбой в движении электричек

Сегодня днем на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) и Курском направлении РЖД произошел сбой в движении электропоездов. Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, причиной стали технические проблемы.

«На D2 и Курском направлении поезда в сторону области по техническим причинам следуют по другому пути без остановок от Москворечья до Подольска», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в сторону Москвы часть поездов следует с задержкой.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.07.21

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