«Вакханалия и перепрошивка мозгов»: член СПЧ назвал цифровое пространство диким полем

Контрольный пакет акций от российского цифрового пространства находится за рубежом, откуда «перепрошивают мозги» уже нескольким поколениям молодых россиян. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов при обсуждении в Совете Федерации главой государства стратегии национальной безопасности. По его словам, в информационной сфере происходит «вакханалия».

«Основная атака на наши базовые ценности происходит сейчас в цифровом пространстве. Это как раз является основным инструментом для цветных революций, и любой нестабильности, которая сейчас в мире возникает. Это происходит через взлом сначала цифрового суверенитета, а потом уже всех остальных видов суверенитетов», – считает эксперт.

По его мнению, нужно продолжить «очень серьезно работу» по созданию законодательной базы для контроля в информационной сфере. «Потому что пока наше информационное пространство довольно дикое поле, в котором оперируют, в основном, иностранные операторы… Там на самом деле просто вакханалия творится. Несмотря на существующие законы, на полномочия Роскомнадзора, других органов надзорных, там пока правил на самом деле нет. И эта серия законов должна быть обязательно продолжена, вплоть до приведения к покорности или блокировки иностранных операторов», – подчеркнул Ашманов.

«Если посчитать, условно говоря, долю иностранцев в нашем цифровом пространстве, у них, к сожалению, в руках контрольный пакет – большинство аккаунтов, больше половины, в области скажем, видеохостингов просто абсолютное доминирование, потому что у нас нет аналогов «Тик-тока», «Ютуба» и так далее. Именно через эти инструменты происходит по сути перепрошивка мозгов, нескольким поколениям нашей молодежи», – отметил он.

При этом эксперт подчеркнул очень низкую защищенность ребенка в этой сфере. «Родители не в состоянии ничего сделать – они не понимают правил информационной гигиены, используют смартфон как соску, которую всунули ребенку, чтобы он не мучал родителей, уставших после работы. В школе учителя тоже не способны ничего с этим сделать, и их нельзя нагружать этим дополнительным контролем – они не в состоянии это делать. Комиссия по делам несовершеннолетних тоже с этим не справляется», – констатировал Ашманов.

На его взгляд, в области цифровой безопасности и защите духовно-нравственных ценностей, отмеченных в стратегии, нужно принять соответствующий кодекс, чтобы цифровая среда стала «базово безопасной, как базово безопасны электросеть и водопровод». «Мы когда что-то включаем в квартире, мы не боимся, что произойдет что-то ужасное. За этим следит государство. Но в квартире есть несколько кранов, из которых течет Интернет, и оттуда может вытечь что-угодно. И никто за этим по сути не следит. Да, там что-то блокируют медленно, печально, с длинными процедурами – за это время там нарастает в десять раз больше и так далее. На мой взгляд, нужна некая программа по базовой зачистке цифрового пространства, потому что это основная дыра в нашем суверенитете сейчас. Не система ПВО», – подытожил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Ашманов, накопилось множество проблем, которые непосредственно касаются россиян. «Я должен к 1 августа закончить концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве… На самом деле, внутри страны у нас тоже возникает много рисков не только от иноагентов, но и свои собственные корпорации тоже имеют бесконтрольный доступ к личным данным гражданам, и творят все, что хотят там. Все виды дискриминации возникают, но это отдельная тема – она, конечно, тоже касается безопасности, потому что граждане, они в зоне риска сейчас со всех сторон находятся», – заключил член Совета по правам человека при президенте РФ.

Вопрос о внутренних рисках граждан в цифровой среде будет вынесен для обсуждения на одном из заседаний комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.07.21

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