«Медленно и постепенно»: синоптик уточнил, когда в Москве спадет жара

В Москве жара немного ослабеет к началу следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции. По его данным, понижение температуры воздуха будет медленным и постепенным, и слово «похолодание» не подходит к данной ситуации».

«До конца этой недели температура будет выше 30-градусной отметки, с понедельника – в диапазоне 27-29 градусов», – пояснил Вильфанд.

Синоптик прогнозирует, что с четверга в столице будет облачность, пройдут небольшие дожди и необычные для Москвы так называемые сухие грозы. «Будет греметь гром, молнии сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 мм, либо вообще его не будет», – уточнил он.

Кроме того, метеоролог обратил внимание, аномальная жара сильнее всего ощущается в центре столицы. «В Москве, в мегаполисе, где очень много высотных домов, солнечную энергию воспринимают и стены домов, площади этих стен огромны. И вот за счет этого температура в центре Москвы днем выше примерно на два градуса, чем на наших других станциях, а ночью на пять-шесть градусов выше, потому что наколенное за ночь тепло отдается в атмосферу», – отметил Вильфанд.

Температурный рекорд для Москвы для 13 июля составляет 32,4 градуса. Во время пресс-конференции Вильфанда было зафиксировано значение в 32,1, а к 15:00 – 32.7 градуса. «Не так уж важно, побит рекорд или нет. Важно, что это экстремальная характеристика. Это тепловой стресс» – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.07.21

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