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Вторник, 13 июля 2021, 19:04 мск

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Европейский суд требует от России устранить препятствия для регистрации однополых браков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел несправедливым отказ однополым парам в России в заключении брака, и потребовал обеспечить необходимую юридическую процедуру для официальной регистрации таких отношений. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Суд единогласно постановил, что отказ однополым парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека, несмотря на наличие в Конституции РФ статьи, в которой понятие брака зафиксировано как «союз мужчины и женщины».

Москва, Светлана Антонова

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