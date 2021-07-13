Европейский суд требует от России устранить препятствия для регистрации однополых браков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел несправедливым отказ однополым парам в России в заключении брака, и потребовал обеспечить необходимую юридическую процедуру для официальной регистрации таких отношений. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Суд единогласно постановил, что отказ однополым парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека, несмотря на наличие в Конституции РФ статьи, в которой понятие брака зафиксировано как «союз мужчины и женщины».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.07.21

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