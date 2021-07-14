МЧС предупредило москвичей о грозе

Московский главк МЧС опубликовал экстренное предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. Как следует из сообщения, сегодня после 15:00 в столице ожидается гроза при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В Москве сохраняется сильная жара. Сегодня к 14:00 воздух раскалился до 33,1 градуса. Согласно прогнозу Гидрометцентра, знойная погода сохранится до конца недели, после чего возможно незначительное понижение температуры до 27-29 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

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