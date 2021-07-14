«Принцип невмешательства»: как Россия теряет постсоветское пространство

Россия потеряла Молдавию в результате пассивной внешнеполитической линии, основанной на «принципе невмешательства». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в молдавский парламент, в которых победу одержала прозападная партия действующего президента республики Майи Санду. По его оценке, аналогичным образом Москва потеряла влияние и на другие государства постсоветского пространства, в том числе Украину и Грузию.

«Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела, отсюда и получается, когда я работал в нашем посольстве в Молдове, посольство и пальцем не шевельнуло – команды не было... Американцы не стесняются. Может, многие не знают, у посла США в странах СНГ есть фонд посла, он очень огромный. Этот фонд используется для подкупа политических деятелей, поддержки различных фондов, неправительственных организаций и так далее. Это вмешательство во внутренние дела. Наш принцип невмешательства сыграл пассивную роль. Мы не умеем работать, как работают американцы и некоторые другие страны Запада», – отметил дипломат.

По его мнению, против бывшего президента Молдавии Игоря Додона сыграло не только вмешательство США в выборный процесс. «Когда мы говорим о том, что победила Майя Санду, извините, Додон был четыре года президентом… Что он сделал, был ли у него прорыв, население видело какие-то надежды? Нет. Это тоже сыграло свою роль», – подчеркнул Корчмарь.

«Наша позиция – невмешательство во внутренние дела. Так мы проиграли Украину, Грузию, Нагорный Карабах… Вот Армения, там проамериканские силы пришли, и русофобские настроения уже от трех четвертей населения Армении. И в Молдове такая же ситуация… Будет дальнейший крен в сторону Евросоюза и США. США там командует, как в Грузии, как на Украине, так сейчас это будет делаться в Молдове, к сожалению», – заключил дипломат.

Как сообщал «Новый День», по итогам выборов большинство в молдавском парламенте получила прозападная партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность», что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. Большинство российских экспертов считают, что это обстоятельство позволит Кишиневу активно проводить прозападную антироссийскую политику.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.07.21

Авиасообщение с Египтом: российская делегация еще раз оценит возможность. / Россия возобновит регулярное авиасообщение с двумя странами ЕС. / СМИ: Эмираты пошли на компромисс в сделке об уровне добычи нефти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»