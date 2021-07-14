Приднестровский вопрос: президент Молдавии ведет к войне

Заявления президента Молдавии Майи Санду по поводу вывода российских войск из Приднестровья ведут к войне. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в молдавский парламент, в которых победу одержала прозападная партия действующего главы республики. По его словам, вывода российских военных не допустят, прежде всего, приднестровцы.

Дипломат обратил внимание, что вывод российских войск из Приднестровья оговорен в официальном соглашении. «В 94-м году было подписано соглашение о правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований РФ, временно находящихся на территории Республики Молдова… Практические шаги по выводу российских формирований с территории республики Молдова будут синхронизированы с политическим урегулированием приднестровского конфликта и определением особого статуса приднестровского региона республики Молдова», – пояснил он.

По его словам, в этом документе также оговаривается, что молдавская сторона должна участвовать в строительстве в России объектов социальной сферы, необходимых для обустройства выводимых войск. «То есть соглашение есть. Надо его внимательно посмотреть команде Майи Санду и определиться, если речь зашла о выводе, как это будет практически осуществляться. Вывод только железнодорожным путем через территорию Украины – сейчас это нереально», – отметил Корчмарь.

При этом диплом обратил внимание на еще один важный фактор, который он назвал «психологическим». «Если будет такая договоренность между Россией и Молдовой о выводе наших воинских формирований, то это не допустят сами приднестровцы. Женщины и дети лягут на рельсы. В принципе, этот тезис, который пытается продвинуть Майя Санду о выводе войск, – он ведет к войне. Она хочет остаться президентом войны, гибели десятков и сотен людей. То, что она заявляет, это чисто пропагандистский шаг», – подчеркнул Корчмарь.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.07.21

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