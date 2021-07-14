«Четыре всадника апокалипсиса»: эксперты назвали главные угрозы для Кремля

Российская элита на фоне проблем, связанных с коронавирусом и ухудшением отношений с Западом, пока сохранила высокий уровень устойчивости, однако в долгосрочной перспективе возможны серьезные вызовы в виде «четырех всадников апокалипсиса». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в новом докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» – «Политбюро 2.0» и «Новая холодная война»: элиты в поисках «новой нефти». Как полагают эксперты, одним из таких испытаний станут предстоящие в сентябре выборы в Госдуму.

Авторы доклада обратили внимание, что несмотря на тройной вызов – пандемию коронавирусной инфекции, ухудшение отношений с коллективным Западом и попытку несистемной оппозиции развернуть массовые протесты в начале 2021 года – российская элита пока сохраняет высокий уровень устойчивости. Такая ситуация стала возможна благодаря консолидации силовиков и приоритету экономической борьбы над политическим противостоянием внутри неформального органа управления РФ «Политбюро 2.0», в который входит ближний круг президента РФ Владимира Путина.



Источник: «Минченко консалтинг»

Эксперты отмечают, что состав ближнего круга главы государства (полноправных членов Политбюро 2.0) к середине 2021 года остается неизменным. Это руководство Совета Безопасности (секретарь Совета Николай Патрушев и заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев), руководители трех крупнейших корпораций (лидер ВПК «Ростех» – Сергей Чемезов, лидер ТЭК «Роснефть» – Игорь Сечин, «корпорация Москва» – Сергей Собянин), министр обороны Сергей Шойгу, а также три доверенных бизнесмена, операторы инфраструктурных проектов (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг).

Предметом консенсуса элит стал сценарий дальнейшего сохранения Путина во главе страны, в экономическом смысле элиты согласны ограниченно конкурировать в процессе поиска новых способов извлечения ренты. «Острота противоречий между группами внутри «Политбюро 2.0» ощутимо снизилась. Одним из маркеров этого стал отказ от использования во внутриэлитной борьбе такого неоднозначного инструмента, как инфраструктура Алексея Навального», – пояснили эксперты.

Тем не менее, как говорится в докладе, «Политбюро 2.0» сумело ответить лишь на краткосрочные вызовы. В долгосрочной перспективе его устойчивость как системы управления и делегирования контроля над рентами вызывает вопросы. В этой связи авторы исследования указывают на риск «четырех всадников апокалипсиса».

«Холодная война 2.0»

Одним из рисков остается продолжение серьезного конфликта в отношениях с Западом и откровенная нестабильность постсоветского пространства, доходящая до прямых военных столкновений. Ряд стран находятся в процессе транзита элит (Казахстан, Узбекистан) либо же переживают длительный внутриполитический кризис (Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Киргизия). Серьезным вызовом для стабильности режимов в Центральной Азии становится уход США из Афганистана, который может быть превращен в эпицентр экспансии радикального исламизма.

В то же время сохраняется риск обострения на украинском направлении, о чем недвусмысленно напомнил фактически предвоенный кризис весны 2021 года. Учитывая тот факт, что для украинского политического класса образ России как внешнего врага является значимым фактором внутренней стабилизации, надежды на реализацию «минских соглашений» становятся все более призрачными. А значит, новый кризис на донбасском направлении – вопрос времени.

Вынужденная необходимость поддерживать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, балансировать интересы Армении и Азербайджана в Закавказье, а также бороться с ростом влияния КНР в Средней Азии требует беспрецедентных ресурсных затрат. «Это подрывает уже ослабленный «пенсионной реформой» социальный контракт между властью и обществом, финансирование которого может стать невозможным из-за огромных издержек на удержание внешнеполитического баланса. При этом балансировка происходит в контексте обострения отношений с Западом, новые санкционные пакеты которого могут стать ответом на любую проактивную попытку России удержать лидирующие позиции на постсоветском пространстве», – отметили эксперты.

«Климатический удар»

Как полагают авторы доклада, вторым серьезным риском стала экологическая политика ЕС. Введение в Европейском союзе углеродного налога грозит в будущем подорвать воспроизводство сырьевой ренты России. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов оценивает возможные потери российских экспортеров в 3 млрд евро ежегодно в случае отсутствия экологической модернизации. «Именно поэтому экологическая проблематика является по сути единственной, где Россия готова соответствовать западной мейнстримной повестке, поскольку потеря европейских энергетических рынков – это риск для всей ренто-ориентированной системы», – подчеркивается в докладе.

В этой связи эксперты обратили внимание, что руководством РФ ведется работа по созданию несырьевых ниши, в числе которых особенно выделяются фармакология и цифровизация. Речь идет о развитии собственной IT-индустрии, которой предоставляются масштабные льготы, а также об экспорте вакцины от коронавируса. Не случайно в правительстве заговорили также о развитии зеленой энергетики. В этом же ключе следует понимать также модернизацию оборонно-промышленного комплекса в рамках «индустриализации 2.0».

Элитный транзит

Третий риск состоит в том, что конфигурация возможного/воображаемого транзита власти в элитах по-прежнему остается неопределенной. Стоит вопрос не только о «преемнике» Путина, но и о ротации глав госкорпораций и лидеров партий системной оппозиции.

«С одной стороны, усиление внешнего и санкционного давления по-прежнему увеличивает сплоченность членов элиты. С другой стороны, помимо вышеперечисленных рисков, есть и проблема возраста верхнего эшелона власти (средний возраст – 65 лет, а второго эшелона, кандидатов – 61 год)», – отмечается в докладе.

Объективные процессы смены поколенческих когорт во власти и старения лидеров системной оппозиции (КПРФ, ЛДПР, СР) актуализируют вопрос о новых инструментах воспроизводства элиты. Патронаж не может являться единственным способом карьерного роста, поскольку объективные вызовы (декарбонизация, эпидемиологические риски, сокращение ренты) требуют компетентное «технократическое» ядро в управленческой вертикали.

В этой связи возможны сценарии как стабилизация состава «Политбюро 2.0» на несколько ближайших лет, так и реализация проекта «наследственной аристократии», который может быть сопряжен с запросом на большую институционализацию разрешения споров внутри элиты, когда формальные правила начнут доминировать над неформальными как защитная реакция. Не исключен, но менее вероятен интеграционный вариант на постсоветском пространстве, который предполагает неизбежное расширение круга элитных игроков за счет части элит стран-союзников.

Коронавирус и думские выборы

Еще один риск связан с предстоящими парламентскими выборами. Слабоконтролируемое распространение новой инфекции напрямую увязано с проблематикой формирования Госдумы-2021. Повестка COVID-19 снова вышла на первый план из-за «третьей волны». При этом решение о введении де-факто принудительной вакцинации в Москве и некоторых других регионах усиливает риск электорального раскола между сторонниками и противниками прививок.

«Данный фактор может существенно недооцениваться, хотя по своему негативному потенциалу он сравним с «пенсионной реформой», поскольку затрагивает интересы электорального ядра политического режима. В этой связи думская кампания станет вызовом для внутриполитического блока АП – еще более серьезным, чем активность несистемной оппозиции в начале 2021 года», – подчеркнули авторы доклада.

Москва, Андрей Романов

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