Экономист: Сегодня бюджетные деньги раздаются тем предприятиям, которые все равно умирают

Кандидат экономических наук Андрей Шпиленко поделился опытом финансирования затрат малого и среднего бизнеса.

Международный консультант Программы развития ООН, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко выступая в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о работе по финансированию предприятий в России. По его словам, в большинстве случаев деньги выделяются тем организациям и производствам, которые, в итоге все равно «умирают».

«Только не подумайте, я не против субсидирования затрат малого и среднего бизнеса! Только необходимо выстроить такую систему, при которой бы получателями средств были бы те предприятия, которые сегодня встроены в производственные цепочки. По большому счету моя задача и других экспертов, входящих в Ассоциацию, как специалистов – это не заниматься популизмом, а взять ручку и описать все цепочки во всех отраслях, чтобы ответить малому и среднему бизнесу куда им заходить и где их рынок сбыта.» – заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

По его словам, в таком случае выделяемые из бюджета средства на поддержку бизнеса при комплексном подходе поддержки не будут «уходить в никуда», а предприятиям удастся остаться на плаву.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

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