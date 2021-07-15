СОМБ: Запад пытается обосновать попытки США вмешаться во внутренние дела ЦАР

Власти США и их союзники из Европы пытаются создать основания для вмешательства во внутренние дела Центральноафриканской Республики. Такое заявление сделал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Представитель российских инструкторов, работающих в ЦАР, отметил, что в информационном пространстве развернута масштабная кампания, направленная на дискредитацию работы российских специалистов в африканской стране.

«В Министерстве иностранных дел России заявили, что Запад пытается очернить работу российских инструкторов в ЦАР. Целью этих усилий является возможность обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела республики», – отметили в СОМБ.

Иванов поблагодарил официального представителя МИД России Марию Захарову за поддержку, поскольку против работающих в африканской республике россиян действительно ведется дезинформационная кампания.

Российские специалисты прибыли в Банги по просьбе местных властей и по согласованию с СБ ООН. Инструкторы, которых западная пресса упорно приписывает к «ЧВК Вагнера», работают с центральноафриканскими силовиками для повышения общего профессионального уровня армии.

Организовано обучение и подготовка новобранцев, а также младшего командного состава для успешной борьбы с оставшимися в стране боевиками. Россияне не принимают участия в боевых действиях.

Директор СОМБ отметил успехи, которых удалось добиться центральноафриканцам благодаря сотрудничеству с россиянами.

«Люди благодарны, что мы прекрасно обучили и оснастили FACA и она смогла спасти обычных людей от террора. Сейчас в стране налаживается мирная жизнь, которой не было целые десятилетия. Это вызывает недовольство у «западных партнеров» ЦАР», – объяснил Иванов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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