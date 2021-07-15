Гроза и град: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о высокой вероятности ухудшения погодных условий. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, сегодня во второй половине дня с сохранением до конца суток возможны грозы и град при порывах ветра до 17 метров в секунду.

Напомним, в столичном регионе установилась жаркая погода – в дневное время воздух прогревается выше 30 градусов. Последние девять дней действует оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, небольшое снижение температуры до 27-29 градусов ожидается в начале следующей недели.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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