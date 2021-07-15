Эстония объявила о высылке российского дипломата

МИД Эстонии вручил ноту послу РФ в Таллине Александру Петрову об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата. В эстонском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что такое решение было принято в ответ на решение Москвы выслать эстонского консула из России.

«Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях», – говорится в сообщении эстонского МИДа.

Ранее консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен персоной нон грата.

Таллин, Светлана Антонова

Таллин. Другие новости 15.07.21

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