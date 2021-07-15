Гроза в Москве: за полтора часа выпало более четверти месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы за полтора часа выпало более четверти месячной нормы осадков. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

В отдельных районах выпало до 27 мм осадков, что составляет 29% от месячной нормы. На улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды.

В мэрии заверили, что на улицах города дежурят бригады ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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