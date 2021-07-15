«Проект Медиа» признан нежелательной в России организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельности американской неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа»). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о принятом решении направлена в Минюст России», – говорится в сообщении.

Издание под таким названием было основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и «Дождя» Романом Баданиным, который, согласно сообщению Минюста РФ, вместе с корреспондентами Петром Маняхиным, Ольгой Чураковой, Марией Железновой и Юлией Маетной сегодня внесен в реестр иностранных агентов.

Иноагентами также признаны главный редактор «Открытых Медиа» Юлия Ярош, а также заместитель главного редактора «Открытых медиа» Максим Гликин, а также сотрудница «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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