В Москве умер Петр Мамонов

Сегодня скончался известный музыкант и актер Петр Мамонов. Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети. Информацию о смерти артиста подтвердила его жена Ольга в комментариях СМИ.

Мамонов попал в больницу с коронавирусом 27 июня в тяжелом состоянии. Артиста подключили к аппарату ИВЛ. «О месте и времени отпевания и похорон будет сообщено завтра», – уточняется на странице Мамонова в Facebook.

Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Он был основателем и лидером музыкальной группы «Звуки Му». Как актер известен по работам в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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