Сильная жара с грозой: МЧС предупредило москвичей об экстремальной погоде

Московский главк МЧС выступил с экстренным предупреждением о неблагоприятных погодных условиях. Как говорится в сообщении ведомства, в ближайшие два дня в столице ожидается сильная жара до 32 градусов. При этом сегодня после 13:00 возможна гроза и ливень при шквалистом ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, понижение температуры воздуха до 27-29 градусов вероятно в начале следующей недели.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.07.21

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