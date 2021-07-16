Военный эксперт: база ВМФ России спасет суверенитет Судана

В случае, если Россия не построит базу на берегу Красного моря, пострадает как репутация нашей страны, так и суверенитет Судана, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

По его словам, Хартум отрицает внешнее давление со стороны Запада на фоне соглашения по возведению российского объекта на берегу Красного моря. Тем не менее, последние шесть месяцев в Судане ведется экспансия денег, военных и экономических проектов.

«Для западных конкурентов присутствие России в Африке – это головная боль, которую они никак не ожидали вновь получить: фактически, РФ доказывает таким образом статус великой державы и возвращается в те традиционные регионы, с которыми вел взаимодействие СССР», – заявил он.

Комиссар Яррик подчеркнул, что Судан определенно настроен на продолжение совместной работы с Россией. Более того, Хартум заявил о планах ратифицировать соглашение.

«Я уже неоднократно отмечал, что между фактом подписания договора и его непосредственной ратификацией должно пройти некоторое время, за которое стороны готовятся к исполнению своих обязательств. Как мы помним, в начале июля президент Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании пункта МТО в Порт-Судане», – добавил он.

На этом фоне Запад проводит масштабную кампанию против договоренностей Москвы и Хартума. В случае, если базу не построят, пострадает как Россия и ее статус великой державы, так и суверенитет Судана.

«В Хартуме эту двойственную ситуацию понимают не хуже. Недавно глава суданского МИДа Марьям аль-Махди заявила, что очень надеется на скорую ратификацию договора о пункте ВМФ России. И ее надежды можно понять: Судан ведет самостоятельную политику и позиционирует себя как независимый и суверенный государственный проект – в противовес политике неоколониализма Запада», – пояснил Комиссар Яррик.

Москва, по его мнению, надежный союзник и давний партнер Хартума, который поддерживает политическую независимость восточноафриканской страны.

«Поддержка России в данном случае – железная защита от попыток дипломатических, экономических и (не дай Бог) военных вторжений Запада», – подытожил эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.07.21

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