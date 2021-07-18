Зрители узнают, чем закончилась история Шугалея

Совсем скоро появится третья картина о небезызвестном социологе Максиме Шугалее, съемки которой, по слухам, уже почти завершены. По некоторым данным, осенью зрители смогут увидеть новый фильм о жизни бывшего ливийского пленника.

Максим Шугалей известен в России и за рубежом не только как российский ученый, автор социологических исследований, политический консультант, юрист, президент Фонда защиты национальных ценностей. Сегодня Шугалей – это символ борьбы за правду и свободу.

Фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» рассказали зрителям о событиях, которые происходили фактически в режиме реального времени. Напомним, оба фильма основаны на реальных событиях и повествуют о жизни российского социолога Максима Шугалея. Ученый отправляется в Ливию от Фонда защиты национальных ценностей по официальному приглашению для проведения социологического исследования среди мирного населения. Не самый спокойный период выбран для поездки, страну разрывают на части воинствующие группировки. На тот момент в Ливии почти 10 лет продолжалась гражданская война. 17 мая 2019 года петербуржец Максим Шугалей был взят в плен в Триполи по подозрению во вмешательстве в парламентские и президентские выборы. 18 месяцев социолог провел в ливийской тюрьме «Митига», известной своими пытками.

По инициативе неравнодушных соотечественников и с целью повлиять на освобождение социолога была снята дилогия «Шугалей». Позднее фильм «Шугалей» оказался удостоен награды «За кино, спасающее жизнь» в ходе церемонии вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России.

Съемочная команда очень ярко, детально воспроизвела происходящие в Ливии события, конфликты, нарушение прав человека, игру спецслужб вокруг нефтеносных полей Ливии, боль и несгибаемость главного героя. Чтобы освободить соотечественника, дипломатами, политиками, бизнесменами была проделана огромная работа. Каждый приложил максимум сил для освобождения ученого. «Мне повезло, что моя страна вытащила меня, я сейчас понимаю за какой короткий срок. Минуты отчаяния, конечно, были. Но я знал – меня точно не бросят и вытащат», – поделился Максим Шугалей.

Вернувшись домой, социолог долгое время проходил реабилитацию, восстанавливал здоровье. Сегодня Максим Шугалей активно участвует в общественной жизни страны, борется за национальные интересы России за ее пределами, помогает тем, кто нуждается. Об этом ли будет третья часть фильма, пока неизвестно.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.07.21

Треть россиян не одобрили четырехдневку из-за страха потерять в зарплате. / Снова снижение: за сутки в России 25 тыс. человек заболели Covid-19. / Собянин заявил об эффективности вакцин против дельта-штамма Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»