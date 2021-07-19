«Начнет распространяться прохладный воздух»: жара отступает от Москвы

В московском регионе заканчивается период жары. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшее время ожидается постепенное снижение температуры воздуха.

«Вслед за прохождением в понедельник атмосферного фронта на территорию центральной России начнет распространяться прохладный воздух», – говорится в сообщении.

Сегодня, 19 июля, температура в Москве поднимется до 29°. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Во вторник, 20 июля, прогнозируют тепло до 27°, местами кратковременный дождь.

В последующие сутки ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, в среду – до 26°, с четверг по субботу – до 24°.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

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