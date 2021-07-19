Стало известно, какие «секретные» кадры были удалены из первоначальной версии фильма «Ржев»

Кадры из ранней версии фильма «Ржев» появились сегодня в русском Youtube. Они практически не отличаются от экранного варианта фильма, который увидели зрители в кино и по телевизору.
Кадры из ранней версии фильма «Ржев»
Однако при переозвучке пропала фамилия главного героя, вот тот же отрывок из финальной версии:
Финальная версия
В первом случае командир говорит: «Ты думаешь я не понимаю, что там у Пригожина происходит?»
В экранной версии он произносит: «Ты думаешь я не понимаю, что там в Овсянниково происходит?»
Таким образом создатели фильма по какой-то причине оставили главного героя фильма Евгения Пригожина без фамилии, хотя в книге, по которой был снят фильм именно так и зовут главного героя – Евгений Ильич Пригожин.
Режиссерская версия
Фильм «Ржев» вышел в прокат зимой 2020 года.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.07.21
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