Меч в ножнах. Российская военная база прикрывает Среднюю Азию

В Афганистане продолжается наступление движения «Талибан» (* организация признана террористической и запрещена в России). Боевики непрерывно занимают все новые и новые районы, и уже контролируют значительную часть границы с Таджикистаном. В частности, в руки талибов попал пограничный переход Шерхан-Бандар на южном берегу реки Пяндж под Кундузом. Афганские военные в этом районе, спасаясь от талибов, перешли на территорию Таджикистана. В это же время американцы выводят из Афганистана свои последние воинские контингенты и вывозят афганцев, сотрудничавших с ними. Шансы правительства в Кабуле самостоятельно управиться с «Талибаном»* можно смело оценить как призрачные.

Все это означает серьезную опасность для сопредельных стран. Государства Средней Азии нестабильны, армии Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, на границах с которыми действуют талибы, слабы. Для России возможное обострение ситуации в этом регионе несет существенную угрозу. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предугадать, куда именно хлынут потоки беженцев в случае, если талибы прорвутся через Пяндж и Амударью.

Впрочем, у России есть, чем отразить любую военную угрозу в регионе. Сегодня посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в интервью заявил, что Россия готова оказать любую помощь Таджикистану, и в случае необходимости российская 201-я военная база отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористов.

201-я военная база – крупнейший из российских зарубежных военных контингентов. Сейчас от ее позиций до зоны действия талибов – какие-то десятки километров. История появления этого военного объекта представляет собой одну из самых драматичных страниц жизни постсоветского пространства. Изначально советская 201-я мотострелковая дивизия воевала в Афганистане, а затем оказалась в эпицентре гражданской войны в ставшем независимым Таджикистане. Тогда дивизия начала действовать фактически по собственной воле, обеспечила безопасность множества мирных граждан, не допустила тотального растаскивания советских арсеналов бандитами и стала опорной плитой для России в регионе. Мотострелки сыграли колоссальную роль в прекращении войны в Таджикистане и в том, что эта республика не разделила печальную судьбу непрерывно находящегося в состоянии гражданской войны «Афгана». 201-я участвовала и в разгроме вооруженных отрядов экстремистов, и защищала от них население, и совершала, по сути, гуманитарные экспедиции для спасения людей, чьи жизни были под угрозой.

После окончания гражданской войны в Таджикистане 201-я дивизия не была выведена в Россию или расформирована. Она по-прежнему оставалась на территории республики, страхуя южные ворота России от разнообразных неприятностей. Обстановка внутри Таджикистана всегда оставалась сложной, а в соседнем Афганистане темные и страшные дела не прекращали твориться никогда.

После ряда переформирований дивизия получила наименование 201-й военной базы.

201-я база – это не просто три ангара посреди пустоши. Это группировка в 6-7 тысяч человек, оснащенная всем комплексом вооружения и техники. Причем это наиболее передовая техника, которая имеется в России. Это настоящая мини-армия, имеющая в составе пехоту, бронетехнику, артиллерию, вертолеты. Если что-то, полезное для войны, только начинает производиться, 201-я – один из главных кандидатов на получение этого «чего-то» вне очереди. Например, база имеет целый батальон БПЛА разного назначения и возможностей. База располагает собственным дивизионом РСЗО «Ураган». «Ураган» – это система реактивной артиллерии, «Катюша» на стероидах, инструмент для общего прекращения жизни в заданном квадрате при помощи залпа шестнадцатью 220-мм ракетами по 280 кг каждая. Даже обычные БМП-2 включают модернизированные машины с усовершенствованными системами наблюдения, связи и управления огнем, а также повышенной огневой мощью. Есть также свой вертолетный парк, включающий последние версии транспортных вертолетов Ми-8, доработанных с учетом боевого опыта локальных конфликтов.

База комплектуется только контрактниками, а персонал отлично обучен. Кроме того, в случае необходимости она может быть оперативно поддержана с авиабазы Кант в Киргизии. Основу авиакрыла Канта составляют 25 штурмовиков, чего достаточно для причинения непоправимых потерь любому недостаточно быстро прячущемуся агрессору.

Одно из важных преимуществ 201-й базы – возможность быстро дообучать местные кадры. Там уже отлажена подготовка младших специалистов для таджикской армии. Наличие подготовленных специалистов и командиров может быть критически важно при столкновении с опытными боевиками «из-за речки».

Тридцать лет назад с делом замирения Афганистана справилась недоукомплектованная и не слишком хорошо оснащенная дивизия – хватило решительных офицеров и воли государства. Контингент, расположенный в Таджикистане сейчас, превосходно вымуштрован и вооружен до зубов – возможности российских войск в регионе сейчас несравнимы с прежними. Сейчас это не просто отряд самоотверженных солдат и офицеров, а настоящий инструмент политики великой державы.

Без лишнего пафоса, российские военные базы в Средней Азии – это одни из самых полезных для мира военных объектов на планете. Мощные, сбалансированные боевые единицы сами по себе оказывают отрезвляющее действие на горячие головы. Хорошо наточенный меч, который умеют использовать не всегда требуется вынимать из ножен. В Афганистане хватает свирепых бойцов и даже откровенных фанатиков. Но и там отлично понимают, что Бог – на стороне больших и хорошо обученных батальонов.

Таджикско-афганская граница – это отличный пример ситуации, когда Россия контролирует обстановку на дальних рубежах и не позволяет заразе распространиться. Это касается и собственных интересов нашей страны, и глобальной безопасности. Ситуация с талибами показывает, насколько важно для обеспечения своих геополитических интересов для любой великой державы иметь военные базы и контингент за ее пределами.

Как показывает нынешнее бегство США из Афганистана, «вакуум безопасности» может образоваться весьма непредсказуемо. Кстати, мировое сообщество настолько сосредоточилось на выводе американских войск из центральной Азии, что кажется позабыло еще об одном недавнем событии. В декабре прошлого года американский контингент рутинно покинул Сомали, оставив за спиной очередную разрушенную страну. Любопытно, что и в восточной Африке гарантом безопасности может стать Россия. Строящаяся военно-морская база нашей страны в Судане вполне может стать для побережья «Черного континента» тем же, чем 201-я база стала для Средней Азии – опорой для обеспечения стабильности и безопасности.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 20.07.21

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