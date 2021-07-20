«Непредсказуемо печальная картина»: «ковидные решения» властей вызывают недоверие россиян

Противоречивые решения властей по борьбе с пандемией коронавируса привели к массовым нарушениям прав граждан РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Союза профсоюзов России Дмитрий Галочкин сегодня на пресс-конференции. По его словам, ситуация грозит обернуться полным недоверием россиян к органам власти.

«Профсоюзы констатируют как факт, что в РФ не соблюдаются права человека в связи с эпидемией ковид и во всех направлениях. Вот есть такая практика, когда работодатели обязаны принять меры в отношении своих работников, которые не прививаются. В отраслях, где не предусматриваются медкнижки и нет требований к прививкам, сами требования со стороны властей незаконны», – подчеркнул Галочкин.

По данным профсоюзов, на фоне противоречивых решений возникает недоверие к власти. «У нас очень нехорошая статистика. Очень много людей, которые принципиально не понимают происходящее. У них есть в этих вопросах недоверие, в том числе, к органам власти в связи – сначала введением кодов, потом отменой кодов и так далее. Многие считают себя просто обманутыми, потому что одни поддались призыву и пошли прививаться, другие этого не сделали, и через какое-то время коды отменяют», – отметил Галочкин.

«В Америке есть такая статистика, что тоже принимались такие меры, и люди приняли первую прививку, потом отменили ужесточения и люди не пошли на вторую прививку. У нас с этим QR-кодом сейчас посмотрим – многие люди пошли прививаться в первый раз, очень много будет отказников от второй прививки. Это пример недоверия», – констатировал профсоюзный лидер.

По его оценке, необходимо более точечное принятие решений по поводу обязательности вакцинации в той или иной сфере, а также понятные правила игры. «Есть отрасли, где нет такой практики, и вводить ее нужно точечно и с пониманием и разъяснением для людей. Должна быть какая-то последовательность. Правила игры постоянно меняются – это происходит просто раз в неделю, и даже уследить невозможно. Для тех же работодателей – у них десять работников, и должно быть еще сто юристов, которые должны консультировать его в этой сфере. Для юристов и адвокатов – непаханое поле работы намечается», – считает Галочкин.

Глава Союза профсоюзов России полагает, что противоречивые решения властей и отсутствие информации могут вылиться в протестные настроения. «Прививаться нужно, но очень много вопросов даже к самой прививке. Я общаюсь с эпидемиологами, грамотными специалистами – они говорят, что прививка, созданная за год-два, вызывает даже у них очень много вопросов. В советской медицине прививки проходили путь от шести и больше лет. Мы не знаем, какие последствия. У людей больше вопросов, чем ответов – это происходит ломание через колено. Это порождает протестные действия. Нужно поменять отношение к пропаганде самих этих прививок и делать все логично и последовательно, а не так. Это как пружина сжимается-разжимается», – отметил Галочкин.

«Самое страшное – непредсказуемые действия со стороны власти. Это порождает недоверие со стороны людей. Это может выливаться во всех направлениях. Впереди выборы и картина может быть тоже непредсказуемо печальной», – подытожил глава Союза профсоюзов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.07.21

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