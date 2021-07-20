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Вторник, 20 июля 2021, 18:06 мск

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Почти миллион граждан Украины получили российские паспорта

Почти миллион граждан Украины получили российские паспорта с 2016 по 2020 годы. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью изданию Politique Internationale, опубликованном на сайте посольства России во Франции.

«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», – сказал Козак.

По его словам, «общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек».

Замглавы администрации главы государства также уточнил, что порядка 470 тысяч жителей Донбасса получили российский паспорт. «Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах», – пояснил Козак.

«Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

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