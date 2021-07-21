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Среда, 21 июля 2021, 13:43 мск

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«ЧВК Вагнера» может принадлежать гражданке Великобритании

В Сети начался набор в ряды «ЧВК Вагнера» с помощью аккаунтов, принадлежащих гражданке Великобритании.

Приветственное письмо приглашает соискателей любой национальности к работе в «ЧВК Вагнера». Обучение на высшем уровне, согласно документу, обеспечат профессионалы, «являющиеся основой российской армии».

Примечательно, что сайт и все соцсети организации оформлены на английском языке, хотя утверждается, что якобы «ЧВК Вагнера» напрямую связана с российскими властями.

Усомниться в правдоподобности этой вакансии заставляют также аккаунты организации в Twitter, которые зарегистрированы в британском Шеффилде. Одна из страниц принадлежит гражданке Великобритании Alma Thule. В своих постах она называет себя генералиссимусом российской армии, а также главой «ЧВК Вагнера». По ее утверждениям, она получает указания от «Владимира».

Впрочем, репосты от пользователя с никнеймом «Владимир Путин» там действительно есть. У него 4 подписчика и, очевидно, страница не имеет ничего общего с президентом России.

Поверить в правдоподобность такой истории может лишь весьма наивный человек или новый пользователь интернета, не знакомый с фейками. Вероятно, именно на них и рассчитана эта информационная кампания.

Судя по британскому происхождению всех аккаунтов, спецслужбы Великобритании запланировали очередную провокацию относительно «ЧВК Вагнера», след которой им повсюду мерещится.

Москва, Светлана Антонова

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