«ЧВК Вагнера» может принадлежать гражданке Великобритании

В Сети начался набор в ряды «ЧВК Вагнера» с помощью аккаунтов, принадлежащих гражданке Великобритании.

Приветственное письмо приглашает соискателей любой национальности к работе в «ЧВК Вагнера». Обучение на высшем уровне, согласно документу, обеспечат профессионалы, «являющиеся основой российской армии».

Примечательно, что сайт и все соцсети организации оформлены на английском языке, хотя утверждается, что якобы «ЧВК Вагнера» напрямую связана с российскими властями.

Усомниться в правдоподобности этой вакансии заставляют также аккаунты организации в Twitter, которые зарегистрированы в британском Шеффилде. Одна из страниц принадлежит гражданке Великобритании Alma Thule. В своих постах она называет себя генералиссимусом российской армии, а также главой «ЧВК Вагнера». По ее утверждениям, она получает указания от «Владимира».

Впрочем, репосты от пользователя с никнеймом «Владимир Путин» там действительно есть. У него 4 подписчика и, очевидно, страница не имеет ничего общего с президентом России.

Поверить в правдоподобность такой истории может лишь весьма наивный человек или новый пользователь интернета, не знакомый с фейками. Вероятно, именно на них и рассчитана эта информационная кампания.

Судя по британскому происхождению всех аккаунтов, спецслужбы Великобритании запланировали очередную провокацию относительно «ЧВК Вагнера», след которой им повсюду мерещится.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.07.21

«РусАл» пригрозил остановить часть производств из-за новых экспортных пошлин. / В России опьянение и давление у водителей будут проверять дистанционно. / Смертность от коронавируса в России держится на высоком уровне. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»