«Это камень в огород органов власти»: адресная соцподдержка в России «стоит на голове»

Власть опасается четких формулировок в Жилищном кодексе, предпочитая «заигрывать» с россиянами накануне очередных выборов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал член комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, проблемы в сфере ЖКХ связаны, в том числе, с вечными долгами и слабой соцподдержкой государства малообеспеченных слоев населения.

Как считает Гордеев, решить проблему должников за услуги ЖКХ невозможно, можно лишь пытаться сократить их число. «Эту проблему нельзя решить никогда и нигде. Должники будут всегда и везде, вопрос – сколько их будет. Надо стремиться к тому, чтобы их было меньше. У управляющих и ресурсоснабжающих организаций достаточно слабый арсенал карательного воздействия на должников, несмотря на то, что есть на бумаге и пени, и штрафы, и возможность отключения. На практике это сделать трудно и сложно. И это, к сожалению, мало работает», – пояснил он.

При этом, как отметил Гордеев, должников можно разделить на несколько категорий. «Есть неаккуратные должники, которые раз в три месяца могут заплатить… Есть большая прослойка людей просто бедных. Иногда говорят – высокие платежи, а это означает – низкие доходы у людей, у нас, минимум, четверть населения страны живет ниже прожиточного минимума. Это камень в огород органов государственной власти в том числе, потому что это создание плохих условий для деятельности экономики», – пояснил он.

Член комитете Торгово-промышленной палаты обратил внимание, что система социальной поддержки практически не работает. «Субсидии получают 5% домохозяйств при 25%, минимум, людей, которые живут ниже прожиточного минимума, то есть помощь оказывается плохо. Система адресной помощи у нас просто стоит на голове, ноги вверху», – констатировал он.

Кроме того, как считает эксперт, сейчас в России «плохо урегулирован вопрос с ответственностью» за содержание общего для жителей имущества многоквартирного дома, и органы власти также не спешат решать эту проблему.

«Надо четко в Жилищном кодексе написать, что собственники имеют право требовать с управляющей организации только за оказанные и оплаченные работы и услуги. Это приведет к тому, что не просто собственники могут требовать – сделайте то, сделайте это, а можно будет им сказать, ребята, вы вот это нам вообще не заказали, а это вы нам не оплатили. И тогда уже собственники меж себя соберутся и обсудят – давайте все вместе нормально платить, заказывать. И это приведет к нормальным цивилизованным отношениям между заказчиками содержания и ремонта общего имущества и исполнителями – управляющими компаниями», – отметил он.

«К сожалению, законодательная власть и исполнительная власть боится принимать такие четкие формулировки, потому что предпочитает заигрывать с избирателями фактически перед очередными выборами. А это наносит вред реальный», – заключил Гордеев.

Москва, Мария Соколова

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