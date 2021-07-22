Bellingcat атакует Трампа под видом борьбы с преступлениями в Йемене

Интернет-издание Bellingcat объявило о запуске новой платформы по сбору информации и отслеживанию авиаударов в Йемене. В 2015 году для борьбы с шиитским движением «Ансар Аллах» в страну вторглась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств. При полном одобрении со стороны западных стран они стали регулярно бомбить йеменские населенные пункты. Из-за намеренного уничтожения жизненно важной гражданской инфраструктуры в регионе наступила тяжелейшая гуманитарная катастрофа с нехваткой воды, голодом и разгулом эпидемии холеры.

По заявлениям разработчиков платформы, ресурс работает исключительно на принципах «открытого кода», когда сбор данных осуществляется только в открытых источниках. Интерактивная карта позволяет отследить не только бомбардировки с 2015 года, но и действия западных правительств по продаже оружия и боеприпасов Саудовской Аравии, которое королевство использовало для ударов в Йемене. Проект Bellingcat создан в сотрудничестве с рядом правозащитных организаций Forensic Architecture, ECCHR, Mnemonic и Global Legal Action Network, которые в РФ .

Может показаться, что международные структуры по защите прав человека наконец-то начали по-настоящему выполнять свою работу решили обратить внимание на конфликт, который ранее всегда обходили стороной. Но возникает логичный вопрос: почему они решили сделать это только сейчас, когда война в Йемене длится уже 6 лет? Ответ прост: увы, расследователям Bellingcat и их коллегам нет никакого дела до судьбы мирных жителей Йемена. Проект вовсе не предназначен для защиты их от саудовских авиаударов, его основная цель – давление на предыдущую американскую администрацию.

В Bellingcat неоднократно критиковали Дональда Трампа и его окружение. Журналисты интернет-издания осуждали штурм Капитолия и помогали идентифицировать его участников, а также обвиняли сторонников бывшего американского президента в распространении теорий заговора и даже сравнивали их с боевиками запрещенной в РФ ИГ. Все это происходило в интересах глобалистских структур, против которых открыто выступал предыдущий глава Белого Дома.

Какая же связь между этими событиями и войной в Йемене? С момента вступления в должность Трамп предпочел закрыть глаза на военную операцию и преступления Эр-Рияда. Взамен Саудовская Аравия подписала пакет соглашений на рекордные 109 миллиардов долларов по закупке оружия в США. Фактически это стало взяткой со стороны королевской семьи в обмен на возможность преследовать свои внешнеполитические цели любыми путями.

Основной упор в проекте Bellingcat будет сделан именно на возложение ответственности за йеменскую катастрофу на администрацию Трампа. На своем сайте с описанием запущенной интерактивной карты расследователи вовсе не случайно отдельно упоминают материально-техническую и военную поддержку Вашингтоном саудовского режима в 2015-2020 годах. Инициатива по созданию интерактивной карты просто является очередным инструментом для борьбы с бывшим ненавистным глобалистами американским лидером.

Если бы Bellingcat действительно представляли собой неангажированных противников любых нарушений прав человека, то они бы непременно заинтересовались конфликтом в Йемене еще в 2015 году. Или, например, обратили бы внимание на регулярные обстрелы украинской армией населенных пунктов Донбасса.

Ничего из перечисленного Bellingcat не сделало по вполне прозаичной причине: это просто не находится в интересах их непосредственных спонсоров. Тех самых, которые финансируют якобы независимых и честных расследователей.

Вашингтон, Светлана Антонова

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