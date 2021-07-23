Минюст РФ пополнил армию иностранных агентов

Минюст РФ пополнил список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включив в него латвийскую компанию The Insider SIA, являющуюся администратором сайта онлайн-издания The Insider.

Как следует из данных, опубликованных на сайте министерства, иностранными агентами также признаны журналисты неджелательных в РФ СМИ – Михаил Рубин, Софья Гройсман, Илья Рождественскийо, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.07.21

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