«Шугалей» вернется на экраны

Уже не секрет, что в настоящее время ведутся съемки третьей части захватывающей киноистории о петербуржце Максиме Шугалее. Из первых двух фильмов поклонники узнали о заключении российского социолога в Ливийскую тюрьму и пребывании там. Вскоре их ждет новая встреча с полюбившимся киногероем. В сети появился постер фильма «Шугалей-3. Возвращение».

Киносагу про Максима Шугалея дополнит третья часть. Первые два фильма были показаны в прошлом году, когда известный социолог еще находился в ливийской тюрьме «Митига». Они были сняты в поддержку ученого и его переводчика Самера Суэйфана, которые в 2019 году отправились в рабочую командировку в Ливию для проведения социологических исследований. В планах ученого было опросить мирное население, вот только время для визита было выбрано неподходящее: в стране в самом разгаре была гражданская война. Ученый и его переводчик попали под подозрение во вмешательстве в парламентские и президентские выборы, похищены и без предъявления обвинения провели в тюрьме «Митига» полтора года. В Ливии эта частная тюрьма хорошо известна нечеловеческими условиями содержания и применением пыток.

Фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» вызвали огромный резонанс в обществе и, несомненно, поспособствовали освобождению Максима Шугалея. Именно за это в ходе церемонии вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России первая кинокартина была удостоена награды «За кино, спасающее жизнь».

Продолжение киносаги, еще до окончания съемок второго фильма, предположил учредитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он поделился информацией, что для третьей части фильма есть достаточно материала.

Закономерным итогом киноистории, по мнению поклонников, было бы возвращение главного героя на Родину. На постере Шугалей изображен на фоне родного Смольного собора в лучах закатного солнца, но приветствие ли это или прощание с родиной, остается загадкой.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 24.07.21

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