В России молодежи прививают патриотические ценности через кино

В рамках кинофестиваля «Алые паруса Артека» были признаны лучшими отечественные картины «Девятаев» и «Пальма». Эксперты полагают, что детям полезно смотреть качественно сделанные фильмы на военную и другие тематики.

В международном детском центре «Артек» подвели итоги кинофестиваля «Алые паруса Артека». Мероприятие ежегодно проводится в МДЦ с целью развить у юных гостей интерес к киноискусству, обогатить их эмоциональную сферу и пополнить запас знаний об отечественной истории. Не последнюю роль в задачах фестиваля играет патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

В этом году победу в категории «Самый-самый фильм» одержали отечественные киноленты «Девятаев» и «Пальма». В картине Александра Домогарова-младшего «Пальма» рассказывается трогательная история о дружбе ребенка и собаки. «Девятаев» посвящен истории военного летчика, который попал в плен к немцам и пошел на отчаянный шаг ради освобождения.

«Всегда мечтал снять фильм про самолеты, но никогда не попадался сценарий, в котором события разворачивались бы в небе. А тут уникальное совпадение: интересный герой, невероятно сложная и захватывающая история и небо. Это был вызов, рассказать реальную и непридуманную историю так, чтобы зритель в нее поверил. И я за нее взялся», – сообщил режиссер «Девятаева» Тимур Бекмамбетов.

Он также отметил, что Великая Отечественная война является наиболее важным событием в жизни нашей страны за последние сто лет. События 40-х годов XX века коснулись практически каждой семьи, и их последствия ощущаются до сих пор. Эксперты считают, что по этой причине военные фильмы должны занимать значимое место в патриотическом воспитании молодежи.

Благодаря развитию отечественного кинематографа дети могут знакомиться с военной историей на примере не только советских фильмов, но и современных картин. За последние годы в России вышло достаточное количество достойных кинолент о войне. Это «Девятаев», «28 панфиловцев», «Сестрёнка», «Батальонъ», «Солдатик» и другие. Одной из наиболее запоминающихся работ можно назвать драму Игоря Копылова «Ржев». Фильм основан на повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», его премьера состоялась в конце 2019 года. В киноленте показана история обессилевшей, но несломленной роты. Её бойцам необходимо отстоять важный стратегический пункт – деревню Овсянниково. Повесть Кондратьева помогла Игорю Копылову показать безжалостность Ржевской битвы, в ходе которой погибли сотни тысяч красноармейцев. За свою честность фильм получил большое количество положительных рецензий от зрителей и кинокритиков.

Не последнюю роль в процессе создания «Ржева» сыграл петербургский бизнесмен Евгений Пригожин – он профинансировал съемки. Своим участием предприниматель хотел отдать дань памяти дедушке, который воевал в районе Ржевско-Вяземского выступа. По информации СМИ, Пригожин помог в осуществлении съемок и еще нескольких отечественных фильмов.

Стоит добавить, что в теме патриотического воспитания необходимо уделять внимание фильмам не только о Великой Отечественной войне, но и картинам о современных конфликтах. Это позволит молодежи лучше разбираться в международной политической обстановке. Здесь к показу подходят такие киноленты, как «Шугалей», «Шугалей-2» и «Турист». В первых двух фильмах рассказывается реальная история российского социолога Максима Шугалея, который попал в плен в Ливии. В тюрьме ему пришлось пережить тяжелые испытания, но он сохранил верность Родине. Кинолента «Турист» посвящена гражданской войне в Центральноафриканской Республике. Сохранению мира в стране способствовали инструкторы из РФ, которые работали над повышением квалификации военнослужащих в ЦАР.

Идею показывать детям военные фильмы ранее поддержал президент России Владимир Путин. Включить отечественные киноленты в школьную программу предложил режиссер Карен Шахназаров. «Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин», – заключил он.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 24.07.21

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