Семейные ценности Анны Кузнецовой

В мае 2017 года президент страны подписал Указ об объявлении 2018-2027 годов в России Десятилетием детства, целью которого является совершенствование государственной политики в сфере защиты детей. Этот был ключевой момент для понимания отношения государства к своему будущему. Расширение программы материнского капитала, механизмы помощи детям с редкими заболеваниями, увеличение количества многодетных семей – важные детали этой цепочки. И как следствие этой политики – достижение Россией исторического максимума по доле детей в общей численности населения – 22,4% (по данным Всероссийской переписи населения 2020).

Одну из главных ролей в этой системе играет структура Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Несмотря на недолгую историю (должность Уполномоченного была введена в 2009 г.), можно уверенно говорить о том, что с появлением этого института многие проблемы, касающиеся защиты и развития материнства и детства сдвинулись с мертвой точки. Особенно это заметно в последние 5 лет, с приходом на пост Уполномоченного Анны Кузнецовой.

Сама многодетная мама, она старается делать все возможное для того, чтобы в нашей стране институт семьи сохранял свою исконную значимость. И это чрезвычайно важно в условиях стремительной деградации семейных ценностей во многих странах.

Инициативы Уполномоченного всегда точны и сконцентрированы на оказании прямой конкретной помощи детям, матерям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Будь то, расширение программы материнского капитала, предоставление льгот многодетным семьям, или дополнительная помощь детям с редкими заболеваниями.

Когда женщины и дети попадают в трудную ситуацию, в России или за рубежом, они всегда могут рассчитывать на помощь. Так, 13 июля с помощью Уполномоченного удалось вернуть из Сирии на Родину 31 российского ребенка. Детей вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, неподконтрольной официальным властям Сирии.

Очень активный и открытый человек, она часто посещает российские регионы для решения проблем и прямого общения с людьми. В ходе своего визита на Дальний Восток в середине июля Анна Кузнецова посетила Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. В каждом регионе свои проблемы и свои варианты их решения. В Амурской области люди пострадали от наводнения, а Хабаровском крае не в лучшем состоянии образовательные учреждения. И не всегда региональные бюджеты способны закрыть эти проблемы самостоятельно, как, например, маленькая Еврейская область.

И если бы все детские вопросы можно было бы решить с помощью финансов… К сожалению, бывает так, что сами родители отворачиваются от своих детей. В ходе личного приема Уполномоченный по правам ребенка связалась с семьей из Комсомольска-на-Амуре, которая оказалась в центре внимания зимой прошлого года: отец оставил двоих малолетних детей в аэропорту Шереметьево. При содействии детского омбудсмена дети были возвращены в Хабаровский край, где сейчас они проживают вместе с мамой.

А во время поездки Уполномоченного на Кубань 22 июля, были проработаны вопросы, касающиеся предоставления многодетным семьям земельных участков и дополнительных льгот, создания в регионе института социальных нянь. При этом было подчеркнуто, что сама структура нянь должна стать альтернативой учреждениям с дошкольным образованием.

Не так давно дала о себе знать проблема, связанная с повышением цен на продукты питания. 19 июля в Москве на базе ЦИК «Единой России» состоялось совещание, посвященное этой ситуации. Анна Кузнецова обратила внимание на то, что от такого положения вещей страдают дети. Поездки в регионы и общение с родителями показали всю трудность положения российских семей в такой ситуации.

Во время поездки в Краснодар, омбудсмен предложила организовать «народный контроль» – мониторинг цен, в котором могли бы принять участие родители – главные эксперты по ценам и качеству продуктов. Она отметила, что: «Семья с детьми, пожилой человек, кто бы то ни было – не должен сбивать ноги в поисках дешёвого товара. У него должна быть возможность прийти в одно место и купить всё, что ему необходимо – качественные продукты по доступной цене».

Неудивительно, что такому человеку поступило предложение от партии «Единая Россия» по включению ее в первую пятерку федерального предвыборного списка на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года.

Ведь Анна Кузнецова – не просто чиновник, холодно и равнодушно выполняющий обязанности, она мать семерых детей. Для нее работа – это глубоко личное дело. И собственный опыт решения проблем многодетной семьи может быть гораздо более адекватен, полезен и эффективен, чем цифры статистики или мнения экспертов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.07.21

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