В Москву идет дождливое тепло

Москва, Июль 26 (Новый День, Мария Соколова) В московском регионе в середине недели западный циклон принесет дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода при этом останется теплой.

В понедельник, 26 июля, воздух в столице прогреется до 27° с последующим потеплением во вторник, 27 июля, – до 29°.

Со среды и до конца недели ожидается кратковременный дождь с температурой воздуха в районе 29°. Исключением станет четверг, когда порывы ветра до 17 метров в секунду могут немного остудить тепло, – до 26°.

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