Чубайс оценил возможные потери России после отказа мировой экономики от угля, нефти и газа

Потери экономики России в результате отказа ведущих государств мира от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его личной оценке, речь идет от 10% ВВП.

«Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода…. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно», – цитирует его слова «Прайм».

Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.

Говоря о перспективах энергоперехода, спецпредставитель президента РФ обратил внимание, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля.

Москва, Светлана Антонова

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