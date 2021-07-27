Опять жара: в Москве объявлено экстренное предупреждение

В Москве объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня днем синоптики прогнозируют сильную жару с максимальной температурой воздуха 30°.

Главное управление МЧС РФ по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше чистой воды, а также не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в московском регионе сохранится жаркая погода. Во второй половине недели вероятны дожди и грозы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

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