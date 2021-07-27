«Масштаба проблемы не знает никто»: владельцев электросамокатов ждут сюрпризы

Владельцам элетросамокатов нужно приготовиться к регистрации в автоинспекции и получению водительских прав. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции в Москве. По его словам, необходимо также поддержать идею ввести школьный экзамен на знание правил дорожного движения.

Шкуматов обратил внимание на статистику дорожно-транспортных происшествий – с начала года с участием электросамокатов произошло 180 аварий, погибло 5 человек, еще 188 были травмированы. «Мы изучили статистику. Подавляющее число таких случаев относится к использованию мощных электросамокатов со значительной массой самого самоката, которые могут развивать скорость движения, сам видел, до 100 километров в час. Это уже не электросамокат, а мотоцикл в форме электросамоката. Такие устройства должны регулироваться жестко, вплоть до регистрации в ГАИ, получения отдельной категории прав, и на водителей должны распространяться все правила дорожного движения, включая наказания в соответствие с кодексом административных правонарушений», – заявил он, подчеркнув, что масштаба проблемы не знает никто, так как очень много подобных случаев не фиксируется.

По его словам, чтобы упростить регулирование в этой сфере, рабочая группы ОНФ предлагает разделить самокаты с двигателем на несколько категорий. «По трем легко определяющимся техническим характеристикам: то есть, вес самоката, мощность двигателя и максимально развиваемая скорость. Если электросамокат не удовлетворяет этим пограничным критериям, то экспертами рабочей группы предложено отнести его к категории прогулочного и вообще никак не регулировать», – пояснил Шкуматов.

«Их настолько много этих самокатов, что давайте признаемся, мы не можем, либо надо поставить полицейского не просто на каждом шагу, а прямо по десять полицейских на каждую улицу. Это абсурд, такого никогда не будет. Ни одна страна не может вот эти мелкие устройства, которые продаются по цене десять тысяч рублей, как-то контролировать», – констатировал эксперт.

При этом Шкуматов подчеркнул, что правила дорожного движения должны соблюдаться всеми участниками процесса. «Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз выступил с инициативой буквально вчера ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения». Инициатива отличная. Это закроет довольно большое количество пешеходов, которые в школе изучат правила дорожного движения», – считает он.

«Это глобальный мировой тренд. Например, парковка стоит 380 рублей в час, за три километра до этого места я знаю, где поставить машину бесплатно. Я иду на работу, за это время за парковку я бы заплатил 3 тысячи рублей. Самокат в таком случае окупается за три дня. Либо три дня парковки, либо я покупаю дешевый самокат и на нем спокойно доезжаю за пять-десять минут до нужной точки. Так делают несколько десятков тысяч человек в Москве, может, уже больше. В небольших городах до магазина доехать можно либо на автомобиле, либо на электросамокате. Низкая стоимость и практически бесплатная эксплуатация будут способствовать их дальнейшему распространению», – подытожил Шкуматов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

ВОЗ перестала мониторить российский штамм коронавируса. / Депутаты предложили запретить тратить детские пособия на спиртное и сигареты. / Предвыборные манипуляции: «эсеры» отказались подписывать «корыстное» соглашение с «ЕР» о «безопасных выборах». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»