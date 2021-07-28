Скандально известная организация Bellingcat назвала очередную дату выхода псевдорасследования о задержании граждан России в санатории под Минском. Ранее расследователи уже обещали показать всему миру свой материал в апреле, а потом в мае этого года. Перенос релиза связан с интересами заказчиков, о чем рассказывает расследование РИА ФАН.

Новая дата – 29 июля выбрана неслучайно. В этот день год назад в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Их якобы заподозрили в подготовке беспорядков на территории республики в преддверии выборов. Спустя две недели после задержания россияне были отпущены домой, но эта история получила дальнейшее развитие.

Специализирующаяся на заказных расследованиях организация Bellingcat и признанный «эксперт» в подобных делах Христо Грозев решили использовать этот случай для заработка политических очков, а также с более понятной материальной заинтересованностью.

Финансируемая спецслужбами США и Великобритании (ЦРУ и Ми-6) организация уже давно превратилась в инструмент, используемый в геополитических играх. В данном случае объектом игры, по версии многих экспертов, стала Украина, а перенос сроков выхода расследования связан с выбором цели, на которую будет направлен удар.

История с «Вагнергейтом» (так инцидент под Минском назвали в Bellingcat), связана с СБУ. Украинская спецслужба провалила операцию по захвату россиян якобы из-за внутриполитических склок в Киеве. Явную неудачу властей во главе с президентом страны Владимиром Зеленским заказчики расследования могут использовать против него, особенно в преддверии скорого визита украинского президента в Белый дом.

В любом случае, выход этого материала повлияет на внутреннюю ситуацию на Украине, остается только узнать, как сильно фильм Христо Грозева изменит политические декорации в Киеве.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 27.07.21

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