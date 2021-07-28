Пресс-служба «Конкорда»: «Медуза»* заплатит Пригожину по решению суда

Издание Medusa project SIA («Медуза»*, признанно иноагентом) готово понести наказание в рамках дела о публикации фейка. Представители «Конкорда» Евгения Пригожина прокомментировали эту ситуацию, отметив, что с уважением относятся к решению СМИ.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подал иск против «Медузы»*, опубликовавшей о нем материал с недостоверными данными. В мае 2021 года Московский городской суд признал вину СМИ, обязав его оплатить компенсацию за моральный ущерб. Помимо этого, журналисты издания обязаны удалить фейковые публикации, в которых упомянут Пригожин.

«Медуза»* согласилась с решением суда и выразила готовность оплатить штраф. Представители СМИ даже попросили реквизиты счета, на который необходимо перевести деньги.

ФОТО

«Юридическая служба компании «Конкорд» с уважением относится к готовности СМИ Medusa project SIA* признать свои ошибки и выражает надежду на то, что впредь СМИ будут проверять информацию на достоверность и соблюдать законы РФ», – сказано в сообщении.

Стоит напомнить, Пригожин прокомментировал новый статус иноагента «Медуза». Предприниматель посоветовал сотрудникам издания не брать деньги из-за границы, только тогда «они будут жить счастливо».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 28.07.21

Компания S7 Group запустит лоукостер. / Мошенники могут взять кредит по копии паспорта. / Каждый десятый россиянин готов получать зарплату в цифровых рублях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»