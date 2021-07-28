Побывавших за границей москвичей оштрафовали почти на 19 млн рублей

Почти за год в Москве по результатам рассмотренных судами дел 1512 гражданам, вернувшимся из заграничных поездок и не сдавшим во время ПЦР-тест, назначены штрафы на общую сумму 18,917 млн рублей. Об этом говорится в официальном сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что всего с 1 августа 2020 года москвичам, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19, направлено 7546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с учетом рост пассажиропотока в связи с отпускным периодом и открытием ряда стран для российских туристов, ведомство намерено усилить контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Согласно постановлению главного санитарного врача России, граждане РФ, которые не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. При этом до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шести месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.07.21

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