Москве обещают сильный дождь: ожидается до трети месячной нормы осадков

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, вечером в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Всего до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 мм осадков», – говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве заверили, что на дежурство заступили 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток», а также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Москва, Светлана Антонова

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