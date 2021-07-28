Москве обещают сильный дождь: ожидается до трети месячной нормы осадков

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, вечером в столице ожидается дождь различной интенсивности, возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.
«Всего до утра 29 июля в отдельных районах города может выпасть до 28 мм осадков», – говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства.
В ведомстве заверили, что на дежурство заступили 300 бригад и порядка 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток», а также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 28.07.21
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