«Творится беспредел»: «Новые люди» выступили в защиту москвичей

Сторонники движения «Новые люди» вышли на акцию в московский район Кунцево, где в минувшие выходные неизвестные обстреляли окна жилого дома на улице Ивана Франко. Активисты с плакатами «Люди важнее», «Не стрелять», «Нет войне с людьми» выступили в защиту москвичей.

Резонансный для Москвы случай пострадавшие связывают со своим нежеланием выселяться из квартир. Их пятиэтажный дом попал под программу реновации и планируется под снос, но не все согласны переехать из своего района.

Противостояние жильцов и подрядчика тянется с 2018 года. Москвичи выходили на пикеты и писали петиции, строители обрезали газовые трубы и закладывали бетонными блоками въезды. Конфликт окончательно вышел за границы разумного, когда субботней ночью дом был обстрелян неизвестными.

«В Кунцево творится беспредел. Как бы ни складывалась ситуация, нужно помнить, что люди важнее. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания. Москвичам надо поддерживать друг друга. Иначе дойдем до того, что любой конфликт в нашем городе будет скатываться в методы лихих 90-х», – пояснил предприниматель Борис Бальмонт.

Фото пресс-службы движения «Новые люди»

«Новые люди» провели марш по выселяемому кварталу, стучали бирюзовыми касками по заборам застройщика, призывали помнить о ценности человеческой жизни. С просьбами о помощи к участникам шествия обратились как нынешние жильцы обстрелянного дома, так и те, кто уже вынужденно покинул квартиры и не доволен жильем, предоставленным взамен.

«Новые люди» заверили, что будут контролировать ход расследования инцидента и следить за судебным разбирательством о лишении прав собственности, запланированным на конец сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.21

Смертность на пике: 799 летальных исходов от Covid-19 за сутки. / Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве дорог. / Актер Владимир Стеклов попал в больницу с ковидом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»