«Скучать не заставит»: МИД РФ оценил ситуацию в Афганистане

Последствия вывода войск США из Афганистана могли быть серьезными, «если все пускать на самотек и не купировать негативное развитие событий». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на пресс-конференции в Москве. По его словам, приход к власти в этой стране талибов (*запрещенная в России террористическая организация) маловероятен.

«Сценарий оптимальный для России и также оптимальный для самого Афганистана – это достижение национального примирения. Это на первом этапе запуск содержательных межафганских переговоров. Это означает, что в них должны участвовать как представители официального Кабула, так и широкого спектра этнополитических сил Афганистана, в том числе, движения талибов*. Этому должно предшествовать прекращение боевых действий и начало переговоров, которые должны привести к формированию временного коалиционного переходного правительства, задачей которого будет подготовить в течение относительно короткого периода времени, желательно, не более двух лет, страну к переходу в нормальный режим управления. То есть, подготовка и внесение необходимых для этого поправок в Конституцию страны через афганские механизмы и подготовка к дальнейшим всеобщим выборам», – пояснил Кабулов.

По его словам, желание договариваться должно присутствовать у обеих сторон. «Если говорить объективно, то надо ставить вопрос о договороспособности как движения талибов*, так и кабульского правительства. Здесь они абсолютно на равных, и я не склонен возлагать вину полностью только на одну сторону», – уточнил он.

По мнению Кабулова, страны-посредники могут помочь только сообща. «Такой одной страны не существует в природе. Наиболее влиятельными брокерами внешними являются Россия, США, Китай, Пакистан», – пояснил он.

По оценке представителя МИД РФ, диалог России и США в этой связи «развивается в целом позитивно». «Мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой Залмаем Халилзадом, который сейчас в Вашингтоне. На следующей неделе мы планируем вместе с ним, нашими китайскими и пакистанскими коллегами встретиться в Дохе на очередной встрече расширенной тройки», – отметил Кабулов.

По его мнению, интересы России и США по Афганистану «в целом совпадают». «Мы исходим их того, что никто не заинтересован в повторном превращении Афганистана в прибежище международного терроризма, от которого страдает сам афганский народ, прежде всего, и весь окружающий его мир. В этом смысле цели у нас совпадают», – подчеркнул он.

Кроме того, по его прогнозам, сценарий, при котором талибы* полностью захватят власть в Афганистане не является реалистичным, но Россия готова и к такому развитию событий. «Мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло», – сказал Кабулов, добавив, что «Афганистан вас скучать не заставит, будет много пищи для размышления».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.07.21

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