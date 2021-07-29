Синоптики прогнозируют Москве влажный и теплый уик-энд

В ближайшие дни в московском регионе ожидается теплая погода с превышением климатической нормы на 2-3°. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха вернется к норме в предстоящий вторник – после прохождения холодного атмосферного фронта будет «просто тепло».

Как отмечают синоптики, в пятницу, 30 июля, ночью местами возможен небольшой дождь, местами туман. В Москве и области прогнозируется до 18°. В дневное время также вероятны осадки, а воздух прогреется до 25-27° при юго-западном ветре 6-11 метров в секунду.

В субботу, 31 июля, ночью местами опять ожидается небольшой дождь, но днем преимущественно без осадков. При этом температура воздуха поднимется до 28-29°. При этом возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 1 августа, ночью прогнозируется без осадков. Днем вероятен небольшой дождь. В Москве ожидается 26...28°, по области – 24...29° с порывистым ветром.

В понедельник, 2 августа, прогнозируется небольшой дождь. В светлое время суток воздух прогреется до 30°. Во вторник, 3 августа, временами также вероятен дождь. Ночью 13...18°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.07.21

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